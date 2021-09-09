وفاة المخرج اللبناني برهان علوية

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وولد علوية في قرية أرنون الجنوبية. أنهى دراسته الثانوية مع أحداث 1958 التي يعدّها بروفة للحرب الأهلية لاحقاً. اختار دراسة السينما بالمصادفة. ساعده في ذلك أنه عمل سنتين مساعد مصور في تلفزيون لبنان، من أجل تأمين جزء من أعباء دراسته. ومن ثم التحق بالمعهد العالي الوطني للفنون المسرحية في بروكسل.

ونال علوية عدة جوائز عن افلامه: ومنها كفرقاسم، لا يكفي أن الله مع الفقراء، ورسالة لزمن الحرب وافلام اخرى، ولعل ابرز افلامه هو (بيروت اللقاء) الذي جسد حالة الضياع السياسي والأمني العاطفي التي تشبه ايامنا هذه.

وفي السياق نعت وزارة الثقافة بلبنان المخرج برهان علوية وقالت في بيان: غادرنا المخرج المبدع برهان علوية، ابن بلدة أرنون الجنوبية، الذي وثق في أفلامه الروائية شكلا ومضمونا صورة المجتمع الانساني في لبنان والعالم العربي بكل تجلياته الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فأغنى السينما بتجربة مميزة وفريدة، طرح من خلالها إشكاليات الحرب الأهلية اللبنانية والذاكرة والصراع العربي الإسرائيلي والهوية والمنفى.

ولا ريب ان رحيله يشكل خسارة للبنان وللثقافة، الا أن بصمته الابداعية وانتاجاته من كفر قاسم" الى بيروت اللقاء، "خلص" وغيرها، ستبقى شاهدا على ابداعه وفكره وشخصيته وستخلد ذكراه في أذهان اللبنانيين فنانا ومثقفا ومبدعا.