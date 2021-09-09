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كمالوندي: عمليات تفتيش مراكزنا النووية مستمرة في اطار اتفاق الضمانات

كمالوندي: عمليات تفتيش مراكزنا النووية مستمرة في اطار اتفاق الضمانات
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

اعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي بان عمليات التفتيش للمراكز النووية الايرانية مستمرة في اطار اتفاق الضمانات الا ان عمليات التفتيش خارج اطار الاتفاق متوقفة.

العالم - ايران

يتبع..

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