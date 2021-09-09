ظريف: افغانستان تشهد كارثة استراتيجية

في تغريدة له على تويتر تطرق وزير الخارجية الايراني السابق محمد جواد ظريف الى تطورات الاوضاع في افغانستان ودعا الى تشكيل حكومة موسعة يشارك فيها الجميع قبل ان تعود الأمور الى الوراء.

واضاف ظريف في تغريدته التي نشرها اليوم الخميس ان أي قوة داخلية أو خارجية لم تستطع السيطرة على الشعب الافغاني بالقوة ، وان ثلاث قوى كبرى اختبرت هذا الاسلوب وباءت بالفشل ، وبالتالي فأن من يزعم فرض حكومة المحور القوي لن يكون مصيره افضل من تلك القوى.

وشدد ظريف على ضرورة القبول بمشاركة الجميع قبل ان تعود الأمور في البلاد الى سابق عهدها.