تضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 5.7% في مصر

العالم - مصر

وحسب وكالة (رويترز)، لا يزال المعدل ضمن النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 95% الذي حدده البنك المركزي.

ويجتمع البنك يوم 16 أيلول/سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات الجهاز، فقد تسارع التضخم السنوي مدفوعا بزيادات كبيرة في أسعار بعض المنتجات الغذائية منها الزيوت والخضر.

وعلى أساس شهري، قال الجهاز إن التضخم تباطأ إلى 0.1% في آب/أغسطس من 0.9% في تموز/يوليو.

ارتفع التضخم في 2017 بعد أن أطلقت الحكومة إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي لكنه تباطأ بشكل كبير في السنوات الأربعة الماضية.

وفي العام الماضي، تباطأ التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته منذ 15 عاما لكنه ارتفع كل شهر منذ نيسان/أبريل حينما بلغ 4.1%.

وبلغ 5.7% في تشرين الثاني/نوفمبر، ويقول محللون إن أحدث ارتفاع في معدل التضخم خفف الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة الرئيسة التي يبقي عليها البنك المركزي منذ شرين الثاني/نوفمبر.

وتتبنى مصر واحدة من أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم مما ساعد في جذب الاستثمار في أذون الخزانة، لكنه يجعل الشركات تحجم عن الاقتراض.