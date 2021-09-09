الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم في سوريا: هناك اخبار بشان انطلاق المفاوضات لتنفيذ اتفاق درعا على المنطقة الغربية التي تشهد توترات

الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تضخم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 5.7% في مصر

وفاة المخرج اللبناني برهان علوية

اتفاق شراكة لرابطة العالم الإسلامي مع معهد توني بلير بتوجهات صهيونية

ظريف: افغانستان تشهد كارثة استراتيجية

بالتفاصيل.. استهداف قاعدة امريكية غير شرعية بالشدادي

غزة..دعوات لاعتبار يوم غد الجمعة يوم غضب نصرة للأسرى