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قائد سلاح الجو الباكستاني يعرب عن ارتياحه للعلاقات الأخوية مع إيران

قائد سلاح الجو الباكستاني يعرب عن ارتياحه للعلاقات الأخوية مع إيران
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

اعرب القائد الجديد لسلاح الجو الباكستاني عن ارتياحه للعلاقات الأخوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية والقواسم المشتركة التاريخية والثقافية بين الجارتين، مشددا على الحاجة إلى زيادة تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان.

العالم - ايران

وخلال استقبال القائد الجديد للقوات الجوية الباكستانية "ظهير أحمد بابر"، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى باكستان محمد علي حسيني، اليوم الخميس في مقر القوات الجوية في إسلام أباد.

وأبدى الجانبان خلال اللقاء رغبتهما في زيادة التعاون الثنائي في مجال التعليم، ودعيا إلى زيادة العلاقات بين القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية ، مؤكدين على وجود مستوى مقبول من العلاقات.

واصدرت العلاقات العامة للقوات الجوية الباكستانية بيانا نقلا عن سفير بلادنا قوله حيث أشاد السفير الإيراني بالأداء المهني وقدرة القوات الجوية الباكستانية وزيادة القدرات المحلية في صناعة الطيران بالبلاد.

وذكر البيان أن قائد القوات الجوية الباكستانية، اشار إلى العلاقات الدينية والثقافية والتاريخية طويلة الأمد بين البلدين، وأكد أن هذه القواسم المشتركة تتجلى بشكل أكبر من خلال العلاقات القوية بين القوات الجوية للبلدين.

وأكد عزم القوات الجوية الباكستانية على زيادة تعزيز التعاون الثنائي الحالي بين البلدين الشقيقين إيران وباكستان.

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