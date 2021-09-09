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زاخاروفا: العملية لم تكتمل بعد في أفغانستان

زاخاروفا: العملية لم تكتمل بعد في أفغانستان
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٣ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، معلقة على تشكيل الحكومة بأفغانستان، إن العملية لم تنجز بعد، وتدعو موسكو إلى مراعاة مصالح جميع القوى العرقية السياسية هناك.

العالم-افغانستان

وأضافت زاخاروفا، في إفادة صحفية بأن "رئيس الحكومة المشكلة حديثا وأعضاءها يتمتعون بمركز القائم بالأعمال، مما يشير على ما يبدو إلى عدم اكتمال عملية تشكيل الحكومة هناك".

ووفقا لها، "قد يشمل شكل السلطة، هياكل أخرى والتي من خلالها سيكون من الممكن ضمان شمولية السلطة الجديدة، ستراقب موسكو ذلك".

وقالت: "دعت روسيا بشكل مطرد إلى الأخذ بالاعتبار مصالح كل القوى العرقية والسياسية في أفغانستان، وبناء دولة جديدة. وننطلق من أنه بهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن تحقيق السلام والوئام في المجتمع الأفغاني وضمان إعادة الإعمار السلمي للبلاد".

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