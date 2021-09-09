زاخاروفا: العملية لم تكتمل بعد في أفغانستان

العالم-افغانستان

وأضافت زاخاروفا، في إفادة صحفية بأن "رئيس الحكومة المشكلة حديثا وأعضاءها يتمتعون بمركز القائم بالأعمال، مما يشير على ما يبدو إلى عدم اكتمال عملية تشكيل الحكومة هناك".

ووفقا لها، "قد يشمل شكل السلطة، هياكل أخرى والتي من خلالها سيكون من الممكن ضمان شمولية السلطة الجديدة، ستراقب موسكو ذلك".

وقالت: "دعت روسيا بشكل مطرد إلى الأخذ بالاعتبار مصالح كل القوى العرقية والسياسية في أفغانستان، وبناء دولة جديدة. وننطلق من أنه بهذه الطريقة فقط سيكون من الممكن تحقيق السلام والوئام في المجتمع الأفغاني وضمان إعادة الإعمار السلمي للبلاد".