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سفير ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي يحذر من تبعات خطوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص مفاوضات الاتفاق النووي

الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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