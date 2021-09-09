قناة العالم
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
كاظم غريب آبادي : نبذ التسييس والاستقالية والحيادية والمهنية من المبادئ الاساسية للحفاظ على مصداقية الوكالة وكسب ثقة اعضائها
سفير ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي يحذر من تبعات خطوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص مفاوضات الاتفاق النووي
لافروف يقول خلال الاتصال الهاتفي مع امير عبد اللهيان ان بلاده مثل ايران ترفض التغيير في الاتفاق النووي وتطالب بتنفيذه بالكامل
وزير خارجية إيران عبد اللهيان ونظيره الروسي لافروف يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة والمبادرات المتعلقة بافغانستان
وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان ونظيرته الهولندية سيغريد كاخ يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة ومفاوضات فينيا
مراسل العالم في سوريا: هناك اخبار بشان انطلاق المفاوضات لتنفيذ اتفاق درعا على المنطقة الغربية التي تشهد توترات
مراسل العالم في سوريا: محافظ درعا وجه بتشكيل خلية عمل لاعادة اعمار درعا ودخول صهاريج المياه الصالحة للشرب الى المدينة
سورية مراسل العالم: نشهد اللحظات الاخيرة من تنفيذ اتفاق درعا البلد وعودة الاهالي وانتشار نقاط الجيش
سورية مراسل العالم: اهالي درعا البلد رحبوا بالقوات السورية التي انتشرت في المنطقة لتقديم المساعدة للاهالي العائدين الى منازلهم
سورية مراسل العالم: منطقة المخيم لاتزال محاصرة والمفاوضات جارية لانهاء اوضاع المحاصرين فيها
سفير ايران لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي يحذر من تبعات خطوة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص مفاوضات الاتفاق النووي
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
الصحافة الايرانية
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 09 سبتمبر 2021
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٨
الصحافة الايرانية
أبرز عناوين الصحافة الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 08 سبتمبر 2021
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٦
مع الحدث
الانتخابات التشريعية في المغرب وتغيير الخريطة السياسية
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٥١
العالم الاسلامي
بانوراما .. تشكيل الحكومة في افغانستان والخلافات بين السعودية والامارات
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٠
انقلاب الصورة
ماهي اسباب الهرولة الاماراتية للعلاقات مع تركيا
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٢٧
أهم الأخبار
سيطرة طالبان على بنجشير ..وتحذير إيراني من نفاد الوقت لإحياء الإتفاق النووي
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٢
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
استشهاد شقيقين وإصابة أمهما بانفجار لغم من مخلفات الارهابیین بريف دير الزور
عبداللهيان ولافروف يبحثان الاتفاق النووي والتطورات الإقليمية
تركي الفيصل: يجب على واشنطن إظهار التزامها بدعم السعودية
العميد حيدري: حدود ايران الشرقية الأكثر امنا حاليا
حماس تدعو لجمعة غضب بالضفة نصرة للأسرى
قائد الثورة يعزي بوفاة شقيق المرجع الديني آية الله مكارم الشيرازي
مقالات و تحليلات
السّجناء أنجزوا ما عجز عنه الطلقاء
عملية نفق الحرية.. فشل إستخباراتي وصفعة مدوية
آية الله قاسم يحذر من تزايد الخلافات بين شعوب وحكومات المنطقة
ماذا ستفعل السعودية في زمن التحولات الأميركية؟
الاردن.. قانون بمرتبة 'جيد' فقط وأقل من 'المطلوب' بإنتظار 'موقف القصر'
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2021 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.