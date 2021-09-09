الجوع وانقطاع الكهرباء يفجران احتجاجات غاضبة بالمكلا عاصمة حضرموت

العالم - اليمن

وأفاد موقع "المسيرة نت"، ان أبناء مدينة المكلا أغلقوا الطرقات وأضرموا النيران بالإطارات التالفة ومنعوا حركة المرور، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمات وغلاء الأسعار.

وأفاد سكان وشهود عيان أن قوات أمنية وعسكرية أطلقت نيرانا كثيفة من أسلحة رشاشة ودوشكا بهدف تفريق احتجاجات شبابية غاضبة في حي السلام وأحياء أخرى في المدينة جراء انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

تأتي الاحتجاجات المتزايدة في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة قوى العدوان والاحتلال، جراء ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء.

يشار إلى أن محافظة حضرموت من المحافظات الغنية بالثروات الطبيعية من نفط ومعادن بالإضافة إلى ثورة سمكية هائلة، فيما يعاني أبناؤها جراء أعمال نهب ثروات المحافظة من قبل السعودية والإمارات وأدواتهم من المرتزقة.