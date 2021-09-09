الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الجوع وانقطاع الكهرباء يفجران احتجاجات غاضبة بالمكلا عاصمة حضرموت

الجوع وانقطاع الكهرباء يفجران احتجاجات غاضبة بالمكلا عاصمة حضرموت
الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

قطع مواطنون غاضبون اليوم الخميس، عدة طرقات في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت تنديدا بانقطاع الكهرباء وتدهور الأوضاع المعيشية ووصول الناس إلى حافة الفقر.

العالم - اليمن

وأفاد موقع "المسيرة نت"، ان أبناء مدينة المكلا أغلقوا الطرقات وأضرموا النيران بالإطارات التالفة ومنعوا حركة المرور، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والخدمات وغلاء الأسعار.

وأفاد سكان وشهود عيان أن قوات أمنية وعسكرية أطلقت نيرانا كثيفة من أسلحة رشاشة ودوشكا بهدف تفريق احتجاجات شبابية غاضبة في حي السلام وأحياء أخرى في المدينة جراء انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.

تأتي الاحتجاجات المتزايدة في المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة قوى العدوان والاحتلال، جراء ارتفاع جنوني في الأسعار وتدهور الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء.

يشار إلى أن محافظة حضرموت من المحافظات الغنية بالثروات الطبيعية من نفط ومعادن بالإضافة إلى ثورة سمكية هائلة، فيما يعاني أبناؤها جراء أعمال نهب ثروات المحافظة من قبل السعودية والإمارات وأدواتهم من المرتزقة.

روابط ذات صلة

ناقلة نفط عملاقة تصل ميناء الضبة اليمنية لمواصلة سرقة النفط

القوات اليمنية تستکمل تطويق مأرب من مختلف الجهات

بوادر انتفاضة شعبية.. اليمنيون يصعدون تحركاتهم ضد العدوان ومرتزقته

غضب شعبي وعصيان مدني في حضرموت احتجاجا على الوضع المعيشي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: أغلى صابونة في العالم.. صنعت من حليب الحمير

إيران وروسيا تناقشان ملفي أفغانستان والاتفاق النووي

إيران تحذر من أي اجراء غير بناء صادر عن اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية

الجوع وانقطاع الكهرباء يفجران احتجاجات غاضبة بالمكلا عاصمة حضرموت

استشهاد شقيقين وإصابة أمهما بانفجار لغم من مخلفات الارهابیین بريف دير الزور

عبداللهيان ولافروف يبحثان الاتفاق النووي والتطورات الإقليمية