دمشق تنتصر مجددا على الارهاب.. العلم السوري يرفرف بسماء درعا البلد

العالم - خاص العالم

يرفرف علم الجمهورية العربية السورية مجدداً في سماء درعا البلد جنوب سوريا بعد سنوات ظلام عاشتها هذه الأحياء خلال الفترة الماضية نتيجة أعمال الفوضى والإرهاب والذي تم القضاء عليه من خلال تنفيذ بنود الاتفاق السلمي.

ويأتي رفع هذا العلم بعد انتشار رجال الجيش العربي السوري بأحياء درعا البلد وتمشيط المنطقة وفتح مخفر قسم شرطة المنشية وسط درعا البلد تجسيداً لعودة الاستقرار ومؤسسات الدولة السورية.

وأكد قائد شرطة محافظة درعا، العميد ضرار الدندل، "أنه تم دخول القوات المسلحة والاجهزة الامنية والشرطية الى مدينة درعا البلد وتمشيطها وسط قبول جماهيري من اهلنا في درعا البلد وتم تموضع 9 نقاط عسكرية ضمن احياء درعا البلد لفرض الامن والاستقرار لهذه البلدة الغالية على قلوبنا"، مضيفا "اليوم باشرنا في عملنا في قسم شرطة المنشية لنعود الى اهلنا ولخدمتهم وتقديم ما يلزم لهم"، مشددا "أنه يوم كبير وسعيد وهو نصر للاردة السورية ضد كل مخططات الارهابية".

بدوره قال عضو مجلس الشعب عن محافظة درعا المهندس أحمد السويدان، "اليوم نحن متواجدين في حي درعا البلد في مخفر المنشية بدرعا والحمد لله رب العالمين تمت امور الاتفاق بالف خير بجهود اللجنة الامنية بدرعا وممثلين عن وجهاء حوران باكملها تم تطبيق بنود الاتفاق كاملة لليوم الثالث والتي تضمنت نزول خدمات الدولة واليوم مخفر الشرطة فتح ابوابه وعاد لتقديم خدماته الاساسية".

بخطواتٍ ثابتةٍ يتوافدُ هؤلاءْ الأهالي إلى معبرِ السرايا مع بدايةِ إزالةِ السواترِ الترابيةْ وافتتاحهِ للعودةِ إلى منازلهم وذلكَ بعد نشرِ نقاطِ للجيشِ السوريِ ضمنَ أحياءِ درعا البلد.

أهالي درعا البلد عبروا عن فرحتِهم العارمة بعودتِهم إلى منازلهم مؤكدينَ شكرهَم لرجال الجيش السوري على بسطِ الأمن والأمان في أحياء درعا البلد.