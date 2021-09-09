شاهد: أغلى صابونة في العالم.. صنعت من حليب الحمير

العالم - صحة

من نباتات وزيوت ومواد غذائية وحوامض دهنية نعلم انه قد يصنع الصابون ولكن من حليب الحمير؟؟؟ في مشروع هو الأوّل من نوعه في الأردن وفي الشرق الأوسط يتم تصنيع الصابون من حليب الأتان اما الدافع لذلك فهو الإطلاع على أهمية وفوائد هذا الحليب بالنسبة للبشرة فضلا عن توفير فرص عمل لعدد من الشباب الذين يعانون من البطالة لسنوات طويلة.

ورغم استقبال البعض لهذا المشروع بالإستهزاء من المكّون الأساسي للصابون لكن طلبات لآلاف القطع باتت تسجل شهريا خاصة بعد تجربته واستحسانه.

فبعد وجبة إفطار من الأعلاف والخضروات في مزرعة صغيرة في محافظة مادبا جنوب غرب عمّان تُحلب الأتان بواسطة جهاز الكتروني ويسحب منها ليتر واحد فقط في اليوم على دفعات، فيما يُترك ليتر آخر لتُطعم صغيرها.

ويُخزّن الحليب في غرفة تبريد في المزرعة، على أن تُنقل كميات منه كل ثلاثة أيام إلى المصنع في عمان. ويصلح كلّ ليتر حليب أتان لإنتاج ثلاثين قطعة صابون ويُمزج معه زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند وزبدة الشيا.

واخيرا يصب الخليط في قوالب خاصة تحفظ فيها لمدة شهر تقريبا قبل أن تصبح قطع الصابون جاهزة.. ويأمل اصحاب المشروع في توسيع نشاطاتهم لتشمل منتجات جديدة من حليب الحمار مثل كريم الوجه واليدين.

هذا ويباع الصابون عبر الإنترنت بأسعار مرتفعة نسبيًا وذلك بسبب ندرة هذا النوع من الحليب. ويصل سعر القطعة الصغيرة إلى ثمانية دنانير اي نحو احد عشر دولارا بينما تباع الكبيرة بنحو عشرة دنانير.