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أ ف ب: أول طائرة إجلاء مدنية من كابول منذ الانسحاب الأميركي تحط في الدوحة

الخميس ٠٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

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