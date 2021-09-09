قيادة العمليات العراقية: لا طلب أمريكي بالبقاء في العراق

العالم-العراق

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح لـ"وكالة الأنباء العراقية": "اللجنة العراقية - الأمريكية المشتركة بدأت بتنفيذ مخرجات الحوار الاستراتيجي... آخر موعد لبقاء القوات الامريكية القتالية في العراق سيكون 31 يناير المقبل وفق ما تم الاتفاق عليه خلال جولات الحوار الاستراتيجي بين البلدين".

وأضاف: "الجانب العراقي لم يتلق طلبا من أمريكا ببقاء قواتها القتالية في العراق... والتعاون بين البلدين سيكون في مجال التدريب وتبادل الخبرات، وهنالك عمل مستمر مع أمريكا في مقاتلة داعش عبر تبادل المعلومات الاستخبارية والأمنية، وقد تحتاج القوات الأمنية إلى جهد جوي يمكن طلبه من أمريكا".

وأشار إلى أن "القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب بأعداد كبيرة تنفيذا لمخرجات الحوار الاستراتيجي... الأمريكان لا يمتلكون معسكرات أو مراكز سوى جزءا بسيطا في قاعدة عين الأسد والتي تدار حاليا بقيادة عراقية، بالإضافة إلى قاعدة الحرير والتي تشغل القوات الأمريكية جزءا بسيطا منها أيضا والجزء الأكبر تحت قيادة قوات البيشمركة في كردستان".

وقال: "عدد الخبراء الذين تحتاجهم الحكومة سيتعمد على رأي المؤسسات الأمنية وما تحتاجه من إمكانيات وقدرات لتدريب القوات الأمنية".