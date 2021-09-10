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مستشار سعيّد: هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي

مستشار سعيّد: هناك اتجاه لتغيير النظام السياسي
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

قال مستشار للرئيس التونسي قيس سعيّد، إن هناك نية لتغيير النظام السياسي في البلاد، وذلك عقب أسابيع من قرارات الرئيس التي اعتُبرت انقلابا على السلطة.

العالم-تونس

ذكر المستشار وليد الحجام لوكالة "رويترز" أن "هناك اتجاها لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما عبر استفتاء".

وأشار إلى أن "الدستور الحالي أصبح عائقا أساسيا ويُفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة".

وأضاف: "برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبا".

وذكر الحجام في تصريحات أن "من أصاب العملية الديمقراطية بالشلل هو النظام السياسي، ودستور 2014 الذي أثبت عديد النقائص على مستوى السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية".

وتابع أنه "تتواصل في ذات السياق المشاورات بخصوص تسمية رئيس الحكومة المقبل، والذي سيفصح عنه سعيّد قريبا، دون ذكر الموعد المحدد".

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