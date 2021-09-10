الأبعاد الإستراتيجية لإستعادة درعا للسيادة السورية

العالم - مع الحدث

ما الأبعاد العسكرية والسياسية لتحرير درعا البلد في الجنوب السوري؟ وأي أهمية لإستعادتها اليوم بعد أن كانت شرارة للمؤامرة قبل 10 سنوات؟ ولماذا يتباكى أعداء سوريا على سقوطها واستسلام معظم المسلحين فيها؟ وكيف سينعكس هذا الانجاز على قرار تحرير ما تبقى من الأراضي المحتلة في سوريا؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الباحث السياسي الدكتور محمد مرتضى، والخبير العسكري العميد هيثم حسون، والمستشار السابق في خارجية فرنسا الدكتور مناف الكيلاني.