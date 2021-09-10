الفلسطينيون يلعبون لعبة عرقلة عمليات مطاردة الاسری

العالم - هاشتاغ

وانتشرت تقارير اسرائيلية تشير إلى حملة تشتيت يهدف بها الفلسطينيون لعرقلة عمليات المطاردة، حيث تلقت السلطات الامنية أكثر من مئتين وخمسين اتصالا من مجهولين قدموا معلومات مضللة عن أماكن تواجد الأسرى.

من جهة اخری أطلق مغردون حملة موسعة عبر مواقعِ التواصل الاجتماعي لدعم الأسيرة الفلسطينية "اسراء جعابيص" المعتقلة منذ سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي في وضعٍ صحي خطر.

وتصدر هاشتاج "انقذوا اسراء" مواقع التواصل الفلسطينية تضامنا مع الأسيرة المعتقلة منذ ست سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل وضع صحی سيء بسبب حروق كبيرة أصيبت بها.

اما في السعودية فتتواصل حملة الإدانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقف المستنكرة شعبياً وإقليمياً ودولياً على الجريمة النكراء التي أقدمت عليها السلطات السعودية بحق ناشط الرأي الشاب، عدنان الشرفا، من مدينة الدمام، مطالبين المجتمع الدولي بإتخاذ موقف جاد وصارم تجاه جرائم وانتهاكات آل سعود بحق الإنسانية.

في مجال اخر، قرر الاتحاد الدولي للجودو إيقاف الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف عشر سنوات عن المشاركة في أي نشاطات أو مسابقات ينظمها الاتحاد أو الاتحادات المنضوية تحت لوائه بدعوى إخلالهما بلوائح الميثاق الأولمبي. وكان نورين أعلن انسحابه من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو الفين وعشرين"، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب من الكيان الإسرائيلي، وهو الموقف الذي دعمه مدربه عمار بن يخلف.