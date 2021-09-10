رابطة الدوريات الأوروبية تعارض إقامة كأس العالم كل عامين

العالم-رياضة

وأبدت الرابطة، يوم الخميس 9 سبتمبر/ أيلول، معارضتها لمقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإقامة مسابقة كأس العام كل عامين بدلا من أربعة.

وكان رئيس "فيفا"، جاني إنفانتينو، قد قال إن هذا التعديل الشامل، سيضع حدا لكثير من المباريات التي لا معنى لها.

وأشارت الرابطة، إلى أن كافة الدوريات الأوروبية تعارض وبكل حزم أي مقترحات لتنظيم كأس العالم بكرة القدم كل عامين.

وأتبعت بقولها "ستعمل الدوريات جنباً إلى جنب مع الأطراف المعنية الأخرى لمنع الهيئات الحاكمة لكرة القدم من اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بكرة القدم المحلية التي هي أساس صناعتنا وذات أهمية قصوى للأندية واللاعبين والمشجعين في كل أنحاء أوروبا والعالم".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قد عارض أيضا الفكرة في وقت سابق، وأكد أنها "ستضعف جوهر" كرة القدم العالمية، بحسب رئيسه السلوفيني ألكسندر تشيفيرين.

كما انتقد الاتحاد العالمي لرابطات المحترفين في بيان الأربعاء المشروع الذي "سيضر باقتصاد كرة القدم وصحة اللاعبين"، موضحا أنه "سيعارض أي خطة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم كل عامين، وبالتالي تقوض تاريخ وتقاليد المنافسة التي تعني الكثير".

وكانت نحو 50 منظمة للمشجعين من جميع أنحاء العالم أكدت معارضتها للفكرة، معتبرة أنها "لا تملك الوقت ولا المال ولا القدرة (للوصول) إلى الجانب الآخر من العالم كل 24 شهرا"