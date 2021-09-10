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جهود أردنية في مساعدة الإحتلال لتعقب الأسرى الستّة

جهود أردنية في مساعدة الإحتلال لتعقب الأسرى الستّة
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

توازياً مع الجهود التي بدأتها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لمساعدة الإحتلال الإسرائيلي في تعقّب الأسرى الستّة المتحرّرين من معتقل جلبوع، برزت مؤشّرات إلى دور مماثل للجانب الأردني في هذا الخصوص.

العالم - الأردن

وبحسب صحيفة الاخبار، عزّزت القوات الأردنية وجودها في المناطق الحدودية مع الضفة الغربية، ورفعت من وتيرة دورياتها، بعدما طُلب إليها «التنبّه لأيّ عملية دخول إلى الأراضي الأردنية، من جهة الضفة الغربية».

وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رجّحت، من بين خيارات أخرى، أن يلجأ الأسرى الستّة إلى الأردن، ومنه إلى دولة ثانية، قد تكون سوريا أو لبنان.

بالتوازي مع ذلك، شيّعت قوّة من الجيش الأردني، في القدس المحتلة أمس، جنازة الجندي الأردني الذي عُثر على رفاته منتصف الشهر الماضي، أثناء عمليات حفر قامت بها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بالقرب من حيّ الشيخ جراح.

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جهود أردنية في مساعدة الإحتلال لتعقب الأسرى الستّة