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قرار جديد للكاظمي بخصوص تأشيرات السفر لزوار الأربعين

قرار جديد للكاظمي بخصوص تأشيرات السفر لزوار الأربعين
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، بزيادة التأشيرات الممنوحة لزائري الاربعين من دول الخارج.

العالم- العراق

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “العهد نيوز” أن “الكاظمي، وجه اليوم الخميس، بمضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية الذين يرومون زيارة العراق، عن العدد الذي تم إقراره سابقاً بسبب جائحة كورونا وظروفها القاهرة، وليزداد العدد من (40) ألف زائر إلى (80) ألف زائر”.

وأضاف أن “هذه الزيادة تأتي مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام)؛ لما تمثله من أجواء روحانية دينية مؤمنة خالصة؛ وليتسنى لأكبر عدد ممكن من الزائرين الكرام حضور مراسم عزاء سيد الشهداء(عليه السلام)، مع التزام جميع الوافدين بشروط اللقاح واختبار المسحة والالتزامات الصحية الأخرى”.

وتابع: “وبإذنه تعالى وعبر الالتزام بالإجراءات الصحية، ستتراجع حدة جائحة كورونا؛ لنرى ضيوفنا الأعزاء في الأعوام القادمة من جميع الدول، وهم يزورون عراقنا الحبيب قادمين من كل بقاع العالم، وهم مطمئنون من خطر الإصابة بالجائحة”.

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