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الأمم المتحدة: كوادرنا الأفغان يتعرضون للمضايقات والترهيب من قبل 'طالبان'

الأمم المتحدة: كوادرنا الأفغان يتعرضون للمضايقات والترهيب من قبل 'طالبان'
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت المبعوثة الأممية الخاصة إلى أفغانستان ديبوراه لايونز عن تعرض كوارد البعثة الأممية من الأفغان للمضايقات والترهيب من قبل "طالبان"، منذ وصولها إلى الحكم في أفغانستان.

العالم - أفغانستان

وأفادت مبعوثةُ الأممِ المتحدةِ إلى أفغانستانَ ديبورا ليونز مجلسَ الأمنِ بأنّ حركةَ طالبان نفّذت عملياتِ اغتيالٍ بدوافعَ انتقاميةٍ منذ استيلائِها على السلطةِ وذلك رغم وعودِها بالعفو.

وعبّرت المبعوثةُ الامميةُ عن شعورِها بالقلقِ من مزاعمَ ذاتِ مصداقيةٍ بارتكابِ حركةِ طالبانَ أعمالَ قتلٍ انتقاميةً بحق أفرادٍ ينتمون إلى قواتِ الأمنِ الافغانية واحتجازِ مسؤولينَ آخرينَ عَمِلوا في الإداراتِ السابقة.

وبحسب "رويترز" أشارت لايونز في حديث أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس إلى أن حرمة المقرات الأممية في أفغانستان محفوظة بشكل عام، ولكن "نشعر بالقلق المتزايد إزاء ارتفاع عدد حالات المضايقة والترهيب لكوادرنا من المواطنين المحليين".

وأكدت أن الأمم المتحدة ستعمل كل ما في وسعها لحماية العاملين في مقراتها، مضيفة أن الأمم المتحدة لن تكون قادرة على العمل إذا كان موظفوها يتعرضون للترهيب ويخافون على حياتهم ولا يستطيعون التنقل بحرية.

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