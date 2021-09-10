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دراسة لإدراج مواد أخرى على البطاقة الذكية السورية، فما هي؟

دراسة لإدراج مواد أخرى على البطاقة الذكية السورية، فما هي؟
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

بين معاون مدير عام السورية للتجارة إلياس ماشطة أنه خلال أيام سيتم برمجياً فصل رسائل السكر عن رسائل الأرز عبر البطاقة الإلكترونية.

العالم- سوريا

وقال الياس: ان سبب الفصل نتيجة ضعف التوريدات للمادتين، بحيث تصل مادة قبل الأخرى بيومين أو ثلاثة، وفي حال توافر المادتين ستصل الرسالتين معاً. مشيراً الى انه في سجلاتنا يوجد لدينا 4 ملايين عائلة موزعة على 1600 مركز منتشرة على كامل الجغرافيا السورية.

واضاف، لا يوجد دراسة أو مقترح لتوزيع المواد المدعومة عبر المعتمدين، لأن المواد متوافرة في صالاتنا ومراكزنا، حيث يصل يومياً 80 ألف رسالة، وفي ببعض الأحيان تبلغ 50 آلف رسالة يومياً.

كما هناك دراسة لإدراج مواد أخرى على البطاقة الذكية، ويمكن البدأ بمادتين سابقتين كالشاي والزيت. كما إن كل المواد التي يحتاجها المواطن موجودة في صالات السورية للتجارة.

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