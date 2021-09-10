'التجمع الوطني للأحرار' يتصدر الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية في المغرب

العالم - المغرب

وكشفت المعطيات التي قدمتها الداخلية المغربية، ليل الخميس عن ارتفاع حصيلة "التجمع الوطني للأحرار" إلى 102 مقعداً نيابيا، متبوعا بحزب "الأصالة والمعاصرة" بـ 86 مقعدا، وحزب "الاستقلال" بـ81 مقعدا، في حين احتل حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" المرتبة الرابعة بـ35 مقعدا، وحزب "الحركة الشعبية" المرتبة الخامسة بـ29 مقعدا.

وحقّق حزب "التقدم والاشتراكية" المرتبة السادسة بـ21 مقعدا، وحزب "الاتحاد الدستوري" المرتبة السابعة بـ18 مقعدا، مقابل 13 مقعدا فقط لحزب "العدالة والتنمية"؛ بينما حصلت بقية الأحزاب السياسية الأخرى على 10 مقاعد.

وبالنسبة لتوزيع المقاعد لمجالس الجماعات (البلديات) والمقاطعات، حصل حزب "التجمع الوطني للأحرار" على 9995 مقعدا، وحزب "الأصالة والمعاصرة" على 6210 مقاعد.

وجاء حزب "الاستقلال" في المرتبة الثالث بـ5600 مقعد، مقابل 2415 لـ"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و1626 مقعداً لحزب "الاتحاد الدستوري"، أما حزب "التقدم والاشتراكية" فحصد 1532 مقعدا، مقابل 777 فقط لحزب "العدالة والتنمية"؛ بينما تتقاسم بقية الأحزاب 1525 من المقاعد.

أما بخصوص توزيع المقاعد الخاصة بمجالس الجهات، فقد ظفر حزب "التجمع الوطني للأحرار" 196 مقعدا وحزب "الاستقلال" 144 مقعدا، وحزب "الأصالة والمعاصرة" 143 مقعدا، وحزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" 48 مقعدا، وحزب "الحركة الشعبية" 47 مقعدا، وحزب "الاتحاد الدستوري" 30 مقعدا، وحزب "التقدم والاشتراكية" 29 مقعدا، وحزب "العدالة والتنمية" 18 مقعدا؛ بينما حصلت الأحزاب السياسية الأخرى على 23 مقعدا.

ورسم رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش، صباح الخميس، خارطة تحالفات حزبه لتكوين حكومة جديدة، كاشفاً أنه سيشكل قاعدة تفاوضه مع الأحزاب الوطنية لبناء أغلبية قوية ومنسجمة، وتحدث حسب قوله عن "القطيعة مع الماضي"، مؤكداً على أن الأحزاب التي سيتحالف معها تجمعها به رؤية موحدة وبرنامج حكومي طموح، من أجل "تكوين أغلبية رصينة".