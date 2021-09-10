الرئيس رئيسي يتطلع الى ازدهار الانتاج في خراسان الجنوبية عبر هذه الطريقة

العالم - ايران

وأوضح الرئيس رئيسي في كلمته أمام أهالي مدينة طبس بمحافظة خراسان الجنوبية اليوم الجمعة، بأن محافظة تمتلك امكانات هائلة للنهوض ومن بين ذلك المناجم في هذه المحافظة، مشيرا الى أن هناك مناجم لم يتم استثمارها كما أن المناجم المستثمرة لا تعمل بكامل طاقتها ولو تنشيط جميع المناجم بكامل طاقتها وسعتها فان الانتاج يزدهر الى جانب توفير فرص عمل كبيرة.

ونوه الرئيس الايراني الى التضحيات التي قدمها أهالي محافظة خراسان الجنوبية وولائهم للثورة الاسلامية، وفيما تطرق الى انه زار مدينة طبس في بدايات الثورة الاسلامية وخلال وقوع الزلزال في المدينة اشار الى انه كان ضمن المجاميع التي جاءت المدينة وقدمت المساعدات لها، ودعا الى المقارنة بين التطور وحركة العمران التي شهدتها المدينة وعموم المحافظة بعد الثورة الاسلامية وما كانت عليها قبلها.

وفيما اشار الى مرافقة عدد من الوزراء له في زيارته دعا الى الحضور الميداني والسعي الى حل مشاكل المدن والمحافظات بشكل مباشر، معتبرا ان ذلك يعزز ويزيد في ثقة الشعب بالثورة والحكومة.