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انتفاضة شعبية اليوم في كل أرجاء فلسطين دعمًا للأسرى الستّة

انتفاضة شعبية اليوم في كل أرجاء فلسطين دعمًا للأسرى الستّة
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة للمشاركة في مظاهرات حاشدة في كل المحافظات الفلسطينية لا سيما بمناطق التماس بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة دعمًا واسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وحماية للأبطال عملية انتزاع الحرية الستة.

العالم - فلسطين

وكانت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية دعت لاعتبار اليوم الجمعة يوما للغضب الشعبي العارم في مواجهة الاحتلال في كل اماكن التماس، دعما واسنادا للحركة الاسيرة في معركتها ضد السجان وحماية للمتحررين السته من سجن جلبوع.

دعت لجنة المتابعة الى تنظيم الفعاليات الشعبية في مختلف اماكن وجود الشعب الفلسطيني، داعيةً للمشاركة في الاعتصام الجماهيري امام مقر الصليب الاحمر في مدينة غزة واداء صلاة الجمعة في المكان.

يُشار إلى أن كافة المحافظات في فلسطين شهدت في اليومين الماضيين مسيرات ومظاهرات حاشدة دعمًا للأسرى ومطالبة لحماية الاسرى الستة، وسط تحذير من الفصائل للاحتلال من المساس بحياتهم.

وأصيب خلال المسيرات الحاشدة أكثر من 100 فلسطيني بجراح مختلفة سواء بالرصاص أو بالاختناق الشديد جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال قمع قوات الاحتلال للمسيرات الحاشدة.

يذكر أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلي تشن حملة اقتحامات واسعة للسجون، يتخللها تفتيش للأقسام بالسجون وتوزيع الاسرى على الاقسام بعد الاعتداء عليهم وتفريغ السجون من كل الانجازات التي حققها الأسرى سابقًا ضمن حملة انتقامية بعدما تمكن الأسرى الستة من انتزاع حريتهم عبر نفق أسفل سجن جلبوع.

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