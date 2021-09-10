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ارتفاع حصة البتروكيماويات الايرانية في أسواق الشرق الأوسط

ارتفاع حصة البتروكيماويات الايرانية في أسواق الشرق الأوسط
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

بلغت حصة إيران من تجارة المنتجات البتروكيماوية في الشرق الأوسط في عام 2019 نحو 20.2 في المائة وفي عام 2020 بلغت 22.1 في المائة ، ما يشير إلى نمو بنسبة 2 في المائة.

العالم - ايران

وقال مدير قسم شؤون التخطيط والتطوير في الشركة الوطنية الايرانية للبتروكيماويات حسن عباس زاده، في تصريح صحفي اليوم الجمعة: هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية للبتروكيمياويات في ايران هي الاعلى على صعيد الشرق الأوسط.

واضاف عباس زاده إن نحو 70٪ من المنتجات البتروكيماوية الإيرانية يتم تصديرها ، موضحا: "حصة إيران في تجارة المنتجات البتروكيماوية العالمية في عام 2019 كانت حوالي 5.3٪ وفي نهاية عام 2020 شهدت ارتفاعا الى 5.9٪.

ولفت الى ان إيران لديها الآن طاقة إنتاجية تبلغ 30 مليون طن/سنويا من المنتجات البتروكيماوية الأساسية مثل الميثانول والأوليفينات والأمونيا وغيرها ، وتأتي في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط ، ولكن مع تنفيذ مشاريع البتروكيماويات الجارية سترتفع هذه الطاقة إلى 57 مليون طن سنويًا في عام 2024 ،وستكون إيران المنتج الأول في الشرق الأوسط ، تليها السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ 48 مليون طن.

ونوه الى ان حصة إيران من عائدات المنتجات البتروكيماوية تبلغ نحو 17 مليار دولار سنويا.

واشار الى ان الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية الايرانية ستشهد ارتفاعا، في عام 2025 إلى 136 مليون طن وستصل الإيرادات الإجمالية للبلاد من هذه المنتجات إلى 37 مليار دولار.

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