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مصادر فلسطينية: توتر كبير في سجون الاحتلال ونقل العشرات من أسرى حركة الجهاد الاسلامي الى سجن الرملة

الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

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