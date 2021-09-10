البطل الجزائري يكسب قلوب الملايين بعد مقاطعة 'اسرائيل'

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وكان نورين أعلن انسحابه من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو الفين وعشرين"، بعدما أوقعته القرعة في مواجهة لاعب من الكيان الإسرائيلي، وهو الموقف الذي دعمه مدربه عمار بن يخلف.

وجاء في تغريدة لحساب "سعوديون مع الاقصى": "قرار جائر من الاتحاد الدولي للجودو بإيقاف البطل الجزائري فتحي نورين عشر سنوات إثر رفضه مواجهة لاعب "إسرائيلي" في أولمبياد طوكيو. إن خسر مستقبله الرياضي، فقد كسب مبادئه وحب الملايين له. تحية من القلب له وعوّضه الله خيراً".

اما تغريدة "استقلال المغرب العربي" فشملت التالي:"هذه العقوبة لا تزيدني إلا شرفا واعتزازاً لاعب الجودو الجزائري "فتحي نورين" أكد أن قرار الاتحاد الدولي للجودو بإيقافه لمدی عشر سنوات لرفضه مواجهة لاعب إسرائيلي يهدف إلى تخويف الرياضيين من مقاطعة الاحتلال".

وغرد "نايف النملان:"ستبقى بطلاً في عيون الملايين المصارع فتحي نورين ومدربه عمار يخلف رفضكم الاعتراف بدولة الاحتلال أفضل من كل الجوائز".

وكتب "سامي قاسيمي":"رغم أنهم سيحرمونك من المنافسة إلا أن التاريخ سيخلدك وستبقى الأجيال تحييك لرفضك اللعب ضد كيان غاصب".