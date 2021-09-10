مصادر لبنانية تتوقع الاعلان عن تشكيل الحكومة اليوم

العالم - لبنان

ونقل موقع النشرة عن المصادر قولها إن "الاتصالات تجري بين دوائر قصر بعبدا والسراي الحكومي لترتيب امور لوجستية"..

هذا وأكدت وكالة رويترز أن موقع لبنان 24 ينقل عن ميقاتي قوله إن تشكيل الحكومة اللبنانية سيعلن بعد ظهر اليوم.

وشدد ميقاتي في حديث لـ "​لبنان​ 24"، أن "المهم ثقة الناس وأن يتكاتف جميع ​اللبنانيين​ في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية".

وعن التحديات الي ستواجه الحكومة والتضامن بين أعضائها، أوضح ميقاتي، أنه "سبق وقال إنّه لا يُشكل حكومة، بل يضع فريق عمل في خدمة لبنان".

وأكد، "ألّا ثلث معطلاً واضحاً أو مستتراً لأي فريق في ​الحكومة الجديدة​".

كما أكدت الوكالة نقلا عن مصدر لبناني مسؤول أن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي في طريقه للقاء الرئيس عون ومعه تشكيلة حكومية "واعدة"