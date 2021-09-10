شاهد: دعوات أممية لعدم تجميد الأموال الأفغانية

تحذير اطلقته مبعوثة الامم المتحدة الخاصة بافغانستان ديبورا ليونز خلال اجتماع لمجلس الامن حول الاوضاع في هذا البلد، اشارت خلاله الى ان تجميد أصول أفغانية بمليارات الدولارات لإبعادها عن أيدي طالبان سيؤدي حتما إلى انكماش اقتصادي حاد وقد يدفع ملايين الأفغان إلى براثن الفقر والجوع وسيعود بالبلاد للوراء لأجيال.

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حذر هو ايضا من ارتفاع عدد الافغان الذين يعيشون تحت خط الفقر من اثنين وسبعين بالمئة الى سبعة وتسعين في المئة بحلول منتصف العام المقبل مع انهيار التنمية بالكامل.

تقييم دفع روسيا والصين للمطالبة بالإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة في الولايات المتحدة البالغة نحو عشرة مليارات دولار.

وقال نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة، جينغ شوانغ:"هذه الأصول مملوكة لأفغانستان ويجب استخدامها لصالح أفغانستان وليس كوسيلة ضغط للتهديد أو القيود".

الا ان اميركا التي تصادر الاموال الافغانية بحجة عدم وصولها الى يد طالبان، التي اوصلتها بنفسها الى حكم، اشترطت ان تدفع طالبان ثمن الشرعية التي تريد ان تكتسبها.

وقال السفير الاميركي لدى الأمم المتحدة، جيفري ديلورينتيس:"طالبان تسعى للشرعية الدولية والدعم. رسالتنا بسيطة: أي شرعية ودعم يجب أن يكتسب".

وامام التعنت الاميركي لتحقيق مكاسب خاصة رغم مسؤوليتها عما وصلت اليه افغانستان من تردي في للاوضاع الانسانية والمعيشية، دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش المجتمع الدولي الى اجراء حوار مع جماعة طالبان ومنع حدوث انهيار اقتصادي في هذا البلد.