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القبض على خمسة دواعش في نينوى بينهم مسؤولون

القبض على خمسة دواعش في نينوى بينهم مسؤولون
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي الجمعة عن القاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم داعش الوهابي بينهم مسؤولون في محافظة نينوى.

العالم- العراق

وقال الجهاز في بيان بحسب “العهد نيوز”، إن “مفارزه في المحافظة وبناءً على مذكرات قضائية تمكنت من إلقاء القبض على (5) عناصر ينتمون لداعش“.

وأضاف أن “احدهم مسؤول وكر لايواء الإرهابيين فيما يعرف بولاية الجزيرة، والاخر مسؤول عن واردات النفط، ويعمل الثالث بصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات، وما تبقى منهم يعملان كمقاتلين في ديوان الجند ضمن الولاية ذاتها“.

ووفقا للبيان فإنه “جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الامنية بالعبوات خلال معارك تحرير مدينة الموصل“.

وأشار البيان إلى أنه “تمت احالة هؤلاء جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم“.

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