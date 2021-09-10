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رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي يعلن أنه لا ثلث معطلا واضحًا أو مستترا لأي فريق بالحكومة الجديدة

الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٧ بتوقيت غرينتش

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