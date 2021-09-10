هل ستنجح الحكومة الجديدة بإخراج لبنان من أزمتة الاقتصادية؟

العالم - خاص بالعالم

بعد أكثر من عام على التناحر السياسي والفراغ والأزمات والإنهيار الإقتصادي.. واخيرا أبصرت الحكومة اللبنانية الجديدة النور، حكومة يقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة ومهمة ولا مكان فيها للمعطلين..

وقالت الرئاسة اللبنانية إن رئيسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وميقاتي وقّعا مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي قدمها الأخير وذلك بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكان عون كلّف ميقاتي رجل الأعمال المتحدر من مدينة طرابلس شمال لبنان تشكيل الحكومة في تموز/ يوليو، الماضي بعد اعتذار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري بعد تسعة أشهر من تكليفه عن عدم تشكيلها جراء خلافات حادة مع عون.

وتنتظر مهمات صعبة الحكومة المقبلة التي يقع على عاتقها التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كخطوة أولى لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية المتمادية.

ومنذ أكثر من عام، ربط المجتمع الدولي تقديمه أي دعم مالي للبنان بتشكيل حكومة من اختصاصيين تنكبّ على إجراء إصلاحات جذرية، من شأنها أن تضع حداً للانهيار المتسارع.

واكتفى في الانتظار بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، من دون المرور بالمؤسسات الرسمية، رغم تكرار السلطات مناشدتها الجهات المانحة عدم ربط دعمها للبنان بتشكيل حكومة.

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