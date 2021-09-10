إتهامات أممية لطالبان بالتعامل بعنف مع الإحتجاجات في أفغانستان

العالم - خاص بالعالم

واكدت المتحدثة باسم مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة رافينا شامداساني، إن تعامل طالبان مع المسيرات السلمية في البلاد أصبح متزايد العنف، إذ تستخدم الذخيرة الحية والهراوات والسياط، وهو ما أسفر عن مقتل أربعة محتجين على الأقل.

واضافت ان المكتب تلقى تقارير عن عمليات تفتيش للمنازل بحثا عن المشاركين في الاحتجاجات، واوضحت أن الصحفيين يواجهون ترهيبا أيضا، وتهديدا لفظيا بالقتل.



اما وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، فقد عبر من العاصمة الباكستانية إسلام اباد، عن قلقه إزاء حقوق الإنسان ومعاملة النساء في أفغانستان.

وطلب تعاون باكستان في تأمين مرور امن لجميع من عملوا مع القوات الإسبانية أو المؤسسات الأخرى في أفغانستان خلال وجود حلف شمال الأطلسي هناك على مدى عشرين عاما.

وكانت اسبانيا قد اعلنت انها أجلت ما يزيد على الفين ومئتي شخص من أفغانستان معظمهم أفغان.



اما الولايات المتحدة فقد اكدت أن طالبان كانت مهنية في سماحها لرحلة على متنها اكثر من مئة شخص في مغادرة مطار كابول الى الدوحة.

في وقت حذرت فيه بعثة الامم المتحدة الى افغانستان، من ان طالبان لربما تستهدف أشخاصا تعتبرهم أعداء.

واضافت انها تشعر بالقلق من هذا الامر على الرغم من التصريحات العديدة التي تمنح عفوا شاملا لكثيرين، وان هناك اتهامات ذات مصداقية بوقوع عمليات قتل انتقامية.

واشارت البعثة الى ان مسؤولي الأمن الأفغان وأشخاصا عملوا لحساب الحكومة السابقة باتوا عرضة للخطر.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...