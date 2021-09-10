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روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
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المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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ميقاتي: آمل أن تقدر الحكومة على وقف الإنهيار الحاصل وتعيد لبنان إلى سابق عهده
ميقاتي: الوضع في لبنان صعب جدا ولكنه غير مستحيل إذا تضامن أبناء الشعب مع بعضهم البعض
ميقاتي: لانملك أمولا لدعم السلع ولكن لدينا خطة لإنقاذ لبنان
ميقاتي: يجب إجراء الإنتخابات التشريعية في موعدها المقرر بلبنان
ميقاتي: نحتاج اليوم إلى ورشة نهضة لجميع اللبنانيين ولامكان للمعطلين في الحكومة
ميقاتي: نريد رفع معنويات اللبنانيين ووقف الإحباط
ميقاتي: لا نملك الأموال لدعم السلع
ميقاتي: لدينا خطة للقيام بانقاذ البلد
ميقاتي: يجب اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها
ميقاتي: يجب أن يساهم الجميع في وقف الإحباط
ميقاتي: لا نملك الأموال لدعم السلع
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش
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