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شاهد إنعكاسات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة اليوم

الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أفاد حسين عز الدين مراسل العالم من العاصمة اللبنانية بيروت بهبوط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم بعد الاعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية، مشيرا الى انه عندما تولد حكومة، ينتظر المواطن إنفراجة ما على هذا الصعيد فان ذلك ينسحب على كل المشهد اللبناني وان تشكيل الحكومة شكلت صدمة ايجابية للشعب اللبناني.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم وخلال تغطية لتوقيع مرسوم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أفاد مراسلنا:"هذا الامر يحتاج حتى بكلام رئيس الحكومة اللبنانية الى وقت وضبط مؤسسات والى ضبط امور عديدة، من شأنها ان تكون هذه الحكومة تواكب وتراقب وتعمل على اعادة الثقة على الأقل بين المواطن اللبناني وبين مؤسساته وبين المواطن اقتصاده وبين المواطن أمنه الاجتماعي .

وقال ان سعر صرف الدور قبل أن تعلن الحجكومة صباحا عندما قيل أن الرئيس ميقاتي سيتوجه الى قصر بعبدا بدأ سعر الصرف للدولار يتأثر، وقال البعض بأن هذا الدولار هو دولار سياسي يتأثر بالمشهد السياسي، وبعدها يتطلب ضخ العملة الصعبة ليحافظ على توازنه مع العملة اللبنانية المحلية.

وكان قد وقّع رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، مرسوم ​تشكيل الحكومة​ الجديدة، في حضور رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​.

وكان رئيس مجلس النواب ​نبيه بري انضمّ إلى اللقاء الثنائي المنعقد بين رئيس الجمهوريّة ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة المكلّف ​نجيب ميقاتي في قصر بعبدا​.

وتلى أمين عام مجلس الوزراء اللبناني مرسوم تأليف الحكومة وتمت تسمية نجيب ميقاتي رئسيا للوزراء.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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