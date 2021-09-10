تعرف إلى الأمراض الخمسة الخطيرة التي يعالجها عصير الليمون بالكركم

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ومن أبرز فوائده:

مرض السرطان:

فيتسبّب الكركم في موت الخلايا. ويقلّل من خطر الإصابة بالسرطان، كما أنّ الكومارين الموجود في قشر الليمون. له فوائد وقائية كيميائية رائعة.

الكبد:

حيث يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي، فيمنع الكبد من التلف، والكركم له تأثير وقائي على الكبد. ضد الإجهاد التأكسدي الناجم عن الزئبق. كما يساعد عصير الليمون بالكركم في حماية الكبد وتحسين وظائفه.

علاج الزهايمر:

يساعد على قمع الضرر التأكسدي للدماغ، وتقليل الالتهاب ومنع التدهور المعرفي وتراكم الأميلويد، ويقلّل هذا من خطر الإصابة بمرض الزهايمر. كما أنّه يساعد في منع تدهور الحالات المصابة بهذا المرض.

الاكتئاب:

يعمل كمضاد للاكتئاب، ويساعد بالتقليل أعراض الاكتئاب. مثل القلق والتعب وفقدان الاهتمام وفقدان الشهية ومشاكل النوم والتهيج والغضب وتقلب المزاج والأفكار الانتحارية.

علاج الجروح العميقة:

يساعد في منع خطر الإصابة بعدوى في الجروح. بسبب أنشطتهما المضادة للبكتيريا.