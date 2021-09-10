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صحيفة اسرائيلية: مسؤولون في فتح يوافقون على المساعدة في البحث عن الأسرى الستة

صحيفة اسرائيلية: مسؤولون في فتح يوافقون على المساعدة في البحث عن الأسرى الستة
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة معارف العبرية إنَ مسؤولين في حركة فتح وأجهزةِ أمنِ السلطةِ يوافقون على المساعدة في البحثِ عن الأسرى الستةِ الذين تحرروا من سجن جلبوع.

العالم ـ فلسطين

إلى ذلك أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت خمسة أشخاص من ذوي أسرى عملية انتزاع الحرية، بعد مداهمة منازلِهم في الضفة الغربية المحتلة.

وأوقف الجيش الاسرائيلي فجرَ الجمعة ثلاثة أشقاء لأحد الفارين الفلسطينيين الستة من بلدته عرابة القريبةِ من جنين في الضفة الغربية المحتلة، على ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني.

وأوضح النادي أنَ جيش الاحتلال اعتقل كلّاً من رائد ومحمد وشقيقتِهما باسمة، اشقاء المعتقل الفار محمود العارضة، الذي كان يمضي حكماً بالسَجن مدى الحياة قضّى منه ستةً وعشرين عاماً قبل هروبه فجر الاثنين الماضي.

واستنفر الاحتلال قوى أمنية كبيرة للبحث عن الفارين، كما سيّر طائرات بدون طيار ونصب نقاط تفتيش على الطرق فيما عزز الجيش قواتهِ في الضفة الغربية .

كما أشارت مصادر فلسطينية اخرى أن توتراً كبيراً تشهده سجون الاحتلال، بعد أن اقدمت سلطات الاحتلال على نقل العشرات من أسرى حركة الجهاد الاسلامي الى سجن الرملة.

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