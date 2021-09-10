كيف لبىّ الشعب الفلسطيني اليوم نداء الغضب ضد كيان الاحتلال؟

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى وجود مجموعة من الفعاليات في مدينة جنين من أجل دعم واسناد للأسرى الفلسطينيين.

وأضاف مراسلنا ان الدعم والأسناد للأسرى الفلسطينيين كان هذه المرة من أجل الأسرى الذين حرروا أنفسهم ذاتيا وايضا للأسرى الذين يتعرضون لاعتداءات وعدوان من قبل قوات الكيان الاسرائيلي ومن قبل إدارة السجون الاسرائيلية التي تقوم بعمليات قمع للفلسطينيين.

وكانت قد انطلقت تظاهرات في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة للتضامن مع الاسرى ضد اجراءات كيان الاحتلال الاسرائيلي في السجون.



وانطلقت التظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، واكد المتظاهرون دعمهم للأسرى ومساندتهم لهم. واضافوا ان الشعب الفلسطيني اعلن في هذا اليوم الغضب العام والتصعيد الشامل والاشتباك المفتوح مع كيان الاحتلال الاسرائيلي على نقاط التماس. ونددوا بالقمع الوحشي الذي يمارس بحق الاسرى الفلسطينيين منذ عملية نفق الحرية البطولية. هذا وعززت قوات الاحتلال قواتها في عموم الاراضي المحتلة ونصبت الحواجز في المناطق وفرضت حظرا للتجول فيها.

واصيب عشرات الفلسطينيين بجروح مختلفة خلال مواجهات مع كيان الاحتلال ضمن تظاهرات في عموم الاراضي الفلسطينية المحتلة للتضامن مع الاسرى ضد اجراءات الاحتلال في السجون.



وقال الهلال الاحمر الفلسطيني ان نحو ثلاثين متظاهرا اصيبوا بحالات الاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل باتجاه المتظاهرين على جبل صبيح، فيما اصيب خمسة بالرصاص المعدني. واكد المتظاهرون دعمهم للأسرى ومساندتهم لهم.

واضافوا ان الشعب الفلسطيني اعلن في هذا اليوم الغضب العام والتصعيد الشامل والاشتباك المفتوح مع كيان الاحتلال الاسرائيلي على نقاط التماس. ونددوا بالقمع الوحشي الذي يمارس بحق الاسرى الفلسطينيين منذ عملية نفق الحرية البطولية.

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