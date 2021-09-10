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مصرع 4 مصريين وإصابة 10 آخرين بانقلاب سيارة تابعة لكنيسة بأسيوط

مصرع 4 مصريين وإصابة 10 آخرين بانقلاب سيارة تابعة لكنيسة بأسيوط
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١١ بتوقيت غرينتش

لقي 4 مصريين مصرعهم، وأُصيب 10 آخرون إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بأسيوط، أقصى الجنوب المصري، بالقرب من كمين عرب العوامر بزمام مركز الفتح.

العالم- مصر

وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص تابعة لإحدى الكنائس بقرية الحمام التابعة لمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، كان يستقلها مجموعة من الشباب والفتيات الأقباط، متوجهين لإحدى الكنائس بمدينة أسيوط الجديدة.

وعقب معاينة فريق من النيابة لموقع الحادث، تم نقل الجثامين إلى المشرحة، ونقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، ومستشفى الإيمان العام، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة.

ويأتي الحادث بعد أيام قليلة من مصرع 13 طفلاً إثر انقلاب حافلة سياحية كانت تقلهم في طريق عودتهم من مدينة شرم الشيخ الساحلية، إلى القاهرة بعد قضائهم عطلة نهاية الأسبوع.

وتعد مصر من أكثر الدول على مستوى العالم من حيث حوادث الطرق، إذ تودي بحياة المئات سنويًا.

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