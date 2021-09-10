جنيف.. إدانة الشيخ الكويتي أحمد الفهد الصباح بقضية تزوير

العالم-الكويت

وأدين الشيخ أحمد ومحاميه الإنجليزي السابق ومساعده الكويتي بتهم التزوير المرتبطة بتدبير قضية تحكيم زائفة في جنيف.

ومن المرجح أن يستأنفوا ضد الحكم.

وخلصت هيئة مشكلة من 3 قضاة إلى أنهم أقاموا دعوى تحكيم قانونية في جنيف للحصول على حكم لصالحهم.

وكان الهدف من الدعوى هو التحقق من صحة مقطع مصور يظهر اثنين من السياسيين الكويتيين وهما يناقشان انقلابا محتملا في البلد الغني بالنفط.

وفي وقت سابق، طلب المدعي العام من الهيئة إصدار حكم بالسجن 6 أشهر بحق الشيخ أحمد مع السجن لعامين آخرين مع إيقاف التنفيذ.

ويقود الشيخ أحمد مجموعة عالمية مكونة من 206 لجان أولمبية وطنية تعرف باسم "أنوك"، واكتسب سمعة باعتباره "صانع الملوك" في الانتخابات الرياضية الأولمبية والدولية.

ومنذ توجيه الاتهام إليه في نوفمبر 2018، تم تهميشه بشكل معلن من أدواره القيادية الأولمبية وعضوية اللجنة الأولمبية الدولية.