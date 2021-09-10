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خطيب زادة: العالم ادرك نوازع الکيان الصهيوني لزعزعة الاستقرار

خطيب زادة: العالم ادرك نوازع الکيان الصهيوني لزعزعة الاستقرار
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ردا على تخرصات وزير خارجية الكيان الاسرائيلي ان إيران تحتفظ بحقها في الرد.

العالم- ایران

وكتب سعيد خطيب زاده ، المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية في تغريدة على تويتر، اليوم (الجمعة) ردًا على تخرصات وزير خارجية الكيان الإسرائيلي ان الكيان الاسرائيلي غير الشرعي وعبر امتلاكه قنابل نووية بشكل غير مشروع ورفضه الانضمام الى معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" تهدد إيران من جديد، وهي عضوة في "ان بي تي" ولديها برنامج النووي الأكثر خضوعا للتفتيش بالعالم .

وأضاف ان هذا الكيان الذي يعد قرة عين الغرب تعود على اخذ الاتاوات ولكن العالم ادرك نوازعه لزعزعة الاستقرار.

وقال خطيب زاده: إيران تحتفظ لنفسها بحق الرد .

واتهم وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لبيد ، الذي يزور موسكو ، إيران بمحاولة صنع سلاح نووي. وزعم في مقابلة مع وكالة سبوتنيك اليوم (الجمعة) أن "إيران على وشك امتلاك سلاح نووي ويجب أن تعلم أنه [لن يمر دون رد]".

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