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المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية ميخائيل اوليانوف: سنصوت ضد أي اجراء معاد لإيران في اجتماع مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية الذرية

الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-09-2021

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