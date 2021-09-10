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الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي لهذا السبب

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي لهذا السبب
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

وصل سفير الولايات المتحدة لدى موسكو جون سوليفان اليوم الجمعة إلى مقر وزارة الخارجية الروسية.

العالم - روسيا

وأفادت وكالة "نوفوستي" الروسية بأن ذلك يأتي بعد استدعاء وزارة الخارجية لسوليفان اليوم، مشيرة السفير الأمريكي لدى وصوله إلى الوزارة رفض الإجابة عن أسئلة الصحفيين

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي قوله إن استدعاء السفير جاء بسبب تدخل الولايات المتحدة في الانتخابات البرلمانية الروسية القادمة.

بدورها ذكرت وكالة "إنترفاكس" أن استدعاء سوليفان جاء على خلفية رفض السلطات الأمريكية منح ممثلين عن بعض وسائل الإعلام الروسية الاعتماد لحضور المراسم التذكارية بمناسبة الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر في نيويورك.

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