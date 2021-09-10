الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١
٠٣:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكومة اللبنانية وعسر المخاض..أزمات وتحديات واستحقاقات

الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج بانوراما هذه الليلة الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة التي تتكون من شخصيات غير سياسية برئاسة نجيب ميقاتي وذلك بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين.

العالم - بانوراما

وأعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات غير سياسية برئاسة نجيب ميقاتي وذلك بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين.

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في القصر الجمهوري ببعبدا. وبعيد اجتماع الرؤساء الثلاثة تلا أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية مراسيم التشكيلة الجديدة المؤلفة من اربعة وعشرين وزيرا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

شاهد..الحكومة الجديدة هل توقف الانهيار في لبنان؟

هل ستنجح الحكومة الجديدة بإخراج لبنان من أزمتة الاقتصادية؟

كيف يؤثر تشكيل الحكومة اللبنانية على دول محور المقاومة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 10-09-2021

الحكومة اللبنانية وعسر المخاض..أزمات وتحديات واستحقاقات

عبد السلام: مايقوم به المرتزقة بمناطق الاحتلال امر مرفوض ومدان

منصور: أطفال فلسطين يتعرضون لأعمال عنف يومية على يد المستوطنين

بعد طول انتظار الحكومة اللبنانية تبصر النور

خطيب زادة: العالم ادرك نوازع الکيان الصهيوني لزعزعة الاستقرار