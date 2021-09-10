الحكومة اللبنانية وعسر المخاض..أزمات وتحديات واستحقاقات

العالم - بانوراما

وأعلنت الرئاسة اللبنانية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات غير سياسية برئاسة نجيب ميقاتي وذلك بعد عام من فراغ نتج عن انقسامات سياسية حادة ساهمت في تعميق أزمة اقتصادية غير مسبوقة يتخبط فيها لبنان منذ عامين.

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة في القصر الجمهوري ببعبدا. وبعيد اجتماع الرؤساء الثلاثة تلا أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية مراسيم التشكيلة الجديدة المؤلفة من اربعة وعشرين وزيرا.

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