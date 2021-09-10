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عبداللهيان: المشاورات مع المسؤولين العراقيين مستمرة لزيادة اعداد زوار أربعينية الإمام الحسين

عبداللهيان: المشاورات مع المسؤولين العراقيين مستمرة لزيادة اعداد زوار أربعينية الإمام الحسين
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أميرعبداللهيان، ان المشاورات مع المسؤولين العراقيين والجهود مستمرة على قدم وساق لزيادة اعداد زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام مع الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية.

العالم- ایران

وفي مذكرة على صفحته بموقع إنستغرام، اليوم (الجمعة)، كتب امير عبداللهيان، " ان المشاورات مع المسؤولين العراقيين والجهود مستمرة على قدم وساق لزيادة ايفاد زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام عبر الحدود البرية والجوية الى مدينة كربلاء المقدسة مع الالتزام التام بالبروتوكولات الصحية".

وأضاف، "بالطبع ان المواطنين الاعزاء يعلمون بان هذا العام وبسبب القيود الجادة المفروضة لمنع انتشار كورونا وضرورة الحفاظ على صحة الزوار، تتعذر اقامة المسيرة المليونية لزيارة الأربعين داخل العراق بل وحتى الزيادة في عدد الزوار مصحوبة بقيود كبيرة".

وأكد وزير الخارجية: "سنواصل جهودنا ومساعينا".

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