ردود الفعل على تشكيل الحكومة في لبنان

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و في اول رد الفعل على تشكيل حكومة نجيب ميقاتي قال عون اليوم الجمعة أنّنا في المهوار وعلينا العمل على الخروج ممّا نحن فيه. علينا مسؤوليّات كبيرة، وسنبدأ بحلّ المشاكل الأساسيّة ك​البنزين​ و​المازوت​ و​الخبز​ إضافةً إلى مصائب ​الفقر​ والدين والإضرابات وكورونا​ و​انفجار مرفأ بيروت​، والأهم هموم الناس.

ولفت، في دردشة مع الإعلاميّين في قصر بعبدا، بعد إعلان ​تشكيل الحكومة​ الجديدة، إلى أنّنا نعيش بحصار بسبب ​النزوح​ والعقوبات، مبيّنًا نّنا سنخرج من جهنّم، وسنصعد من الهوّة الموجودين فيها. وأوضح أنّني لم آخذ الثّلث المعطّل، وكان الأمر حربًا سياسيّةً عليّ، وما كان يجب أن نأخذه أخذناه، والمهم أن نتوافق في العمل.

وشدّد ا عون، من جهة ثانية، على أنّ العلاقة مع ​سوريا​ حتميّة.

بدوره أشار رئيس الوزراء ​نجيب ميقاتي​ الى أنه سنركز على مواجهة جائحة كورونا، وسنضع إعادة إعمار ​مرفأ بيروت​ ومعالجة انعكاسات الإنفجار ضمن أولوياتنا، وسنعمل على إعادة ​لبنان​ إلى ​المجتمع الدولي​ بعد انقطاعه، وإعادة التواصل مع محيطنا العربي، فنحن حريصون على التنسيق والتعاون مع جميع ​الدول العربية​، وسنطلب الدعم من ​دول مجلس التعاون​ الخليجي، ولا يمكن إلا أن نكون على علاقة وثيقة مع الدول العربية.

وأضاف ميقاتي في مقابلة تلفزيونية الليلة: من يريد عرقلة عمل الحكومة سنخرجه منها، فخطتنا الإنقاذية موجودة وسنعمل على تحقيقها، وسنتواصل مع ​البنك الدولي​ بشأن المساعدات، و بعد نيل الثقة البرلمانية سنكثف اتصالاتنا الخارجية، ولدينا 8 أشهر لتحقيق ما نستطيع من إنجازات.

ولفت الى أن وزير المال أكاديمي ولديه خبرة في الأمور المالية وهو لن يقرر وحيداً وهو كان يعمل في ​مصرف لبنان​ لكن ما قام به في الماضي لن يؤثر على عمله في الوزارة، والبعض كان يثمن عمل مصرف لبنان سابقاً والمصرف ليس المسؤول الوحيد عن الأزمة كما يحاول بعض السياسيين الإيحاء من أجل أن يزيلوا اللوم عن أنفسهم.

وأضاف رئيس الحكومة: سنعمل لإيقاف "الهبوط الحر" الذي يشهده لبنان، والإصلاحات في لبنان قد تتطلب وقتا لحصد النتائج، فنحن نحتاج لسد فراغ عقب 13 شهرا من التعطيل السياسي.

وأمل ميقاتي احداث تقدم في المحادثات مع ​صندوق النقد الدولي​، فنحن نطبق شروطه وننتظر مساعداته، مؤكدا أنه "ليس هناك أي نوع من أنواع الثلث في هذه الحكومة وكل حديث عن وجود ثلث معطل أو مقنع غير صحيح.

وتابع: الإنتخابات يجب أن تحصل في وقتها من دون أي تردد، ولن أطلب فترة سماح 100 يوم وسنبدأ بالعمل فوراً والإتصالات الدولية بدأت، وسنعمل على اتفاق مرض مع صندوق النقد الدولي

هنأ ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ الموجود في بودابست، باسم ​الكنيسة​ وباسمه ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتي​ والوزراء المعيّنين، وأضاف:"مع التحيات القلبية بنجاح ​حكومة​ الانقاذ هذه في مهماتها: اجراء الاصلاحات والنهوض الاقتصادي والمالي والمعيشي وقيام دولة ​لبنان​ بجميع مؤسساتها، وخير جميع ​اللبنانيين​

رأى رئيس "​التيار الوطني الحرالنائب ​جبران باسيل​، في نصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "سنة تأخير للأسف كانت وفّرت على اللبنانيين كتير من الألم. نتأمل أن نكون تعلّمنا احترام ​الدستور​، وأنه لا يجوز الرهان على كسر أحد". وتمنى من ​الحكومة الجديدة​ "ألا تتأخّر بالإصلاح؛ تأخّرنا كفاية… لظهرت الحقيقة اليوم.

لفت رئيس الحكومة السّابق ​سعد الحريري​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "أخيرًا، وبعد 12 شهرًا من الفراغ، بات لبلدنا حكومة. كلّ الدعم لرئيس الوزراء ​نجيب ميقاتي​ في المهمّة الحيويّة لوقف الانهيار وإطلاق الإصلاحات

اشار رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​، الى أنه "تشكلت ​الحكومة​ بضوء أخضر إيراني وتكريساً لسيطرة ​حزب الله​ على القرار اللبناني".

وأضاف في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: "هذه ليست لحظة سياسية بل استمرارية لعمل المنظومة ولنهج ​المحاصصة​ اللذين أوصلا البلد إلى ما وصل اليه، المسبّبات نفسها ستؤدي إلى النتيجة نفسها، اللحظة السياسية هي بيد ​اللبنانيين​ في أيار.