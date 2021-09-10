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ردود الفعل على تشكيل الحكومة في لبنان

ردود الفعل على تشكيل الحكومة في لبنان
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

أكّد رئيس الجمهوريّة ​ لبنان ميشال عون​، أنّ الحكومة ستبدأ بمعالجة هموم اللبنانيّين، وهي أفضل ما توصّلنا إليه.

العالم_لبنان

و في اول رد الفعل على تشكيل حكومة نجيب ميقاتي قال عون اليوم الجمعة أنّنا في المهوار وعلينا العمل على الخروج ممّا نحن فيه. علينا مسؤوليّات كبيرة، وسنبدأ بحلّ المشاكل الأساسيّة ك​البنزينو​المازوتو​الخبزإضافةً إلى مصائبالفقروالدين والإضرابات وكوروناو​انفجار مرفأ بيروت​، والأهم هموم الناس.

ولفت، في دردشة مع الإعلاميّين في قصر بعبدا، بعد إعلانتشكيل الحكومةالجديدة، إلى أنّنا نعيش بحصار بسببالنزوحوالعقوبات، مبيّنًا نّنا سنخرج من جهنّم، وسنصعد من الهوّة الموجودين فيها. وأوضح أنّني لم آخذ الثّلث المعطّل، وكان الأمر حربًا سياسيّةً عليّ، وما كان يجب أن نأخذه أخذناه، والمهم أن نتوافق في العمل.

وشدّد ا عون، من جهة ثانية، على أنّ العلاقة معسورياحتميّة.

بدوره أشار رئيس الوزراءنجيب ميقاتيالى أنه سنركز على مواجهة جائحة كورونا، وسنضع إعادة إعمارمرفأ بيروتومعالجة انعكاسات الإنفجار ضمن أولوياتنا، وسنعمل على إعادةلبنانإلىالمجتمع الدوليبعد انقطاعه، وإعادة التواصل مع محيطنا العربي، فنحن حريصون على التنسيق والتعاون مع جميعالدول العربية​، وسنطلب الدعم مندول مجلس التعاونالخليجي، ولا يمكن إلا أن نكون على علاقة وثيقة مع الدول العربية.

وأضاف ميقاتي في مقابلة تلفزيونية الليلة: من يريد عرقلة عمل الحكومة سنخرجه منها، فخطتنا الإنقاذية موجودة وسنعمل على تحقيقها، وسنتواصل معالبنك الدوليبشأن المساعدات، و بعد نيل الثقة البرلمانية سنكثف اتصالاتنا الخارجية، ولدينا 8 أشهر لتحقيق ما نستطيع من إنجازات.

ولفت الى أن وزير المال أكاديمي ولديه خبرة في الأمور المالية وهو لن يقرر وحيداً وهو كان يعمل فيمصرف لبنانلكن ما قام به في الماضي لن يؤثر على عمله في الوزارة، والبعض كان يثمن عمل مصرف لبنان سابقاً والمصرف ليس المسؤول الوحيد عن الأزمة كما يحاول بعض السياسيين الإيحاء من أجل أن يزيلوا اللوم عن أنفسهم.

وأضاف رئيس الحكومة: سنعمل لإيقاف "الهبوط الحر" الذي يشهده لبنان، والإصلاحات في لبنان قد تتطلب وقتا لحصد النتائج، فنحن نحتاج لسد فراغ عقب 13 شهرا من التعطيل السياسي.

وأمل ميقاتي احداث تقدم في المحادثات معصندوق النقد الدولي​، فنحن نطبق شروطه وننتظر مساعداته، مؤكدا أنه "ليس هناك أي نوع من أنواع الثلث في هذه الحكومة وكل حديث عن وجود ثلث معطل أو مقنع غير صحيح.

وتابع: الإنتخابات يجب أن تحصل في وقتها من دون أي تردد، ولن أطلب فترة سماح 100 يوم وسنبدأ بالعمل فوراً والإتصالات الدولية بدأت، وسنعمل على اتفاق مرض مع صندوق النقد الدولي

هنأالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعيالموجود في بودابست، باسمالكنيسةوباسمهرئيس الجمهوريةالعمادميشال عونورئيسمجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتيوالوزراء المعيّنين، وأضاف:"مع التحيات القلبية بنجاححكومةالانقاذ هذه في مهماتها: اجراء الاصلاحات والنهوض الاقتصادي والمالي والمعيشي وقيام دولةلبنانبجميع مؤسساتها، وخير جميعاللبنانيين

رأى رئيس "​التيار الوطني الحرالنائبجبران باسيل​، في نصريح عبرمواقع التواصل الإجتماعي​، أن "سنة تأخير للأسف كانت وفّرت على اللبنانيين كتير من الألم. نتأمل أن نكون تعلّمنا احترامالدستور​، وأنه لا يجوز الرهان على كسر أحد". وتمنى منالحكومة الجديدة​ "ألا تتأخّر بالإصلاح؛ تأخّرنا كفاية… لظهرت الحقيقة اليوم.

لفت رئيس الحكومة السّابقسعد الحريري​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "أخيرًا، وبعد 12 شهرًا من الفراغ، بات لبلدنا حكومة. كلّ الدعم لرئيس الوزراءنجيب ميقاتيفي المهمّة الحيويّة لوقف الانهيار وإطلاق الإصلاحات

اشار رئيسحزب الكتائب​ ​سامي الجميل​، الى أنه "تشكلتالحكومةبضوء أخضر إيراني وتكريساً لسيطرةحزب اللهعلى القرار اللبناني".

وأضاف في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي: "هذه ليست لحظة سياسية بل استمرارية لعمل المنظومة ولنهجالمحاصصةاللذين أوصلا البلد إلى ما وصل اليه، المسبّبات نفسها ستؤدي إلى النتيجة نفسها، اللحظة السياسية هي بيداللبنانيينفي أيار.

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