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صافرات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة

صافرات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة
الجمعة ١٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٤ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر فلسطينية مساء يوم الجمعة بأن صافرات الإنذار دوت في غلاف قطاع غزة.

العالم-الاحتلال

وأضافت المصادر أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة الإقليمية أشكول.

يتبع....

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صافرات الإنذار تدوي في غلاف قطاع غزة

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