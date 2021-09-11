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الجهاد الإسلامي تحذر الاحتلال...

أي مساس بحياة الأسيرين الهاربين يعني إعلان حرب على فلسطين

أي مساس بحياة الأسيرين الهاربين يعني إعلان حرب على فلسطين
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

وجهت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تحذيرا لسلطات الاحتلال بعد إعلانها اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة في الناصرة، من بين الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.

العالم-فلسطين

وقالت الحركة إنها تحمل كيان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين اللذين تم اعتقالهما في مدينة الناصرة.

وشددت حركة الجهاد الإسلامي على أن أي مساس بحياتهما يعني إعلان حرب على الشعب الفلسطيني وسيضع تل أبيب أمام مسلسل من دفع الثمن".

وصرح داوود شهاب المتحدث باسم الحركة لوكالة "سوا" الإخبارية: "القصة لم تنتهِ بعد وما زال هناك 4 أسرى طلقاء يشكلون تهديدا للعدو الإسرائيلي"، مضيفا أن "مشوار مساندة المقاومة للأسرى في سجون الإحتلال لم يتوقف".

وتابع "لا زال لدى المقاومة في غزة أسرى إسرائيليين نجحت المقاومة في إخفائهم على مدار أكثر من 6 سنوات وهذا يعني أننا ما زال أمامنا الكثير من من أفراح الحرية".

ورأت حركة الجهاد أن "ما حدث لن يقلل من قيمة الإنجاز ولن يمحو صورة الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الجيش الإسرائيلي ومنظومته الأمنية بكاملها بعد عملية انتزاع القيد التي حدثت في سجن جلبوع".

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