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الرئيس الايراني: الاميركيون لم يجلبوا لأفغانستان سوى الحرب والدمار واراقة الدماء

الرئيس الايراني: الاميركيون لم يجلبوا لأفغانستان سوى الحرب والدمار واراقة الدماء
السبت ١١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان الاميركيين لم يجلبوا للشعب الافغاني على مدى 20 عاما من تواجدهم في افغانستان سوى الحرب والدمار واراقة الدماء والتعاسة.

العالم - ايران

وقال الرئيس رئيسي في كلمته مساء الجمعة خلال اجتماع المجلس الاداري بمحافظة خراسان الجنوبية (شرق ايران): ان الاميركيين والغربيين لم يحلوا مشكلة احد ولن يحلوا مشاكلنا ايضا.

واشار رئيس الجمهورية الى محادثاته الهاتفية قبل ايام مع رئيس المجلس الاوروبي وقال: طرحت خلال هذه المحادثات قضية افغانستان حيث قال (رئيس المجلس الاوروبي) بان هذه القضية كانت درسا كبيرا للغرب.

واضاف: ان الاميركيين تواجدوا في افغانستان على مدى 20 عاما ولم يجلبوا خلال هذه الفترة سوى الحرب واراقة الدماء والتعاسة للشعب الافغاني. فرضوا 20 عاما من التعاسة على الشعب الافغاني وخلفوا 35 الف طفل معاق. اي منازل لم يدمروها واي اعمال قتل ومجازر لم يرتكبوها.

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