أنباء عن إعدام «طالبان» شقيق نائب الرئيس الأفغاني السابق

العالم- أفغانستان

وبحسب رويترز، فقد جاءت أنباء مقتل روح الله عزيزي شقيق صالح بعد أيام من سيطرة مسلحي «طالبان» على مركز إقليم بنجشير، وهو آخر إقليم صامد ضد الحركة في البلاد.



وفي رسالة نصية إلى وكالة «رويترز» للأنباء، كتب عباد الله صالح «أعدموا عمي... قتلوه بالأمس ولا يسمحون لنا بدفنه... ظلوا يقولون إن جسده يجب أن يتعفن».



وقال الجهاز الإعلامي التابع لـ«طالبان» والناطق باللغة الأردية، إنه «وفقاً للتقارير»، فإن روح الله لقي مصرعه خلال القتال في بنجشير.



وأمر الله صالح، وهو قائد سابق للمديرية الوطنية للأمن، وهي جهاز مخابرات الحكومة الأفغانية التي كانت مدعومة من الغرب وانهارت الشهر الماضي، طليق، رغم أن مكانه الدقيق لا يزال غير واضح.



كانت جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان، التي تضم قوات من المعارضة موالية للزعيم المحلي في الإقليم أحمد مسعود، قد تعهدت بمواصلة مناوأة «طالبان» حتى بعد سقوط بازاراك عاصمة الإقليم.